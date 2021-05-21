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Скорость движения электросамокатов планируют ограничить в столичных парках
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Скорость движения электросамокатов планируют ограничить в столичных парках

Илья Ашуров

Город

В правительстве Москвы собираются регламентировать скорость движения средств индивидуальной мобильности (СИМ). К ним относятся самокаты, гироскутеры, велосипеды и так далее. Об этом в пятницу, 21 мая, рассказал председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

По его словам, подобные средства передвижения набирают все большую популярность в городской среде, но законодательная база пока не учитывает многие моменты, связанные с этим видом транспорта.

На данный момент в городской думе рассматриваются проекты, регулирующие движение СИМ в парках и иных общественных пространствах. В частности, предлагается ограничить их скорость в парках до 15 километров в час. Уточняется, что ограничения будут различны для тех, кто арендует самокат впервые и для более опытных пользователей.

— Аналогичные ограничения предлагаем предусмотреть и для велосипедов, в том числе электровелосипедов, в части скоростного режима и движения по тротуару, — цитирует Шапошникова ТАСС.

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скоростьАлексей Шапошниковэлектросамокаты
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