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Три человека пострадали в аварии на Волоколамском шоссе в Подмосковье
Фото: moscow-live

Три человека пострадали в аварии на Волоколамском шоссе в Подмосковье

Юлия Курганова

Происшествия

В Московской области в аварии с участием трех машин травмы получили три человека. Об этом сообщили в воскресенье, 23 мая, в пресс-службе регионального управления МВД России.

ДТП произошло в районе 25 километра Волоколамского шоссе, столкнулись три легковых автомобиля — Ford, Volkswagen и Mazda. В результате аварии пострадали три человека, среди которых один подросток.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, передает агентство «Москва».

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ПодмосковьеДТПпострадавшие
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