Проезжую часть освободили после ДТП на 49-м километре МКАД
Проезжую часть освободили после столкновения автомобиля с бетонным ограждением на 49-м километре МКАД. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Отмечается, что ДТП было оформлено.
Напомним, ранее в воскресенье на западе столицы легковой автомобиль врезался в бетонный разделитель.
Авария произошла на 49-м километре внутренней стороны МКАД. Во время перестроения водитель легковой машины не справился с управлением и совершил наезд на бетонное ограждение. Движение было затруднено на 3,5 километра по внутренней стороне МКАД.
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