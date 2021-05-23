Проезжую часть освободили после ДТП на 49-м километре МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 49-й километр Карта всех событий

Проезжую часть освободили после столкновения автомобиля с бетонным ограждением на 49-м километре МКАД. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Отмечается, что ДТП было оформлено.

Напомним, ранее в воскресенье на западе столицы легковой автомобиль врезался в бетонный разделитель.

Авария произошла на 49-м километре внутренней стороны МКАД. Во время перестроения водитель легковой машины не справился с управлением и совершил наезд на бетонное ограждение. Движение было затруднено на 3,5 километра по внутренней стороне МКАД.

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