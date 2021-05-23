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Власти Конго рассказали о последствиях извержения вулкана Ньирагонго
Фото: pixabay.com

Власти Конго рассказали о последствиях извержения вулкана Ньирагонго

Полина Долганова

В мире

Власти Демократической республики Конго сообщили о гибели пяти человек в результате ДТП во время эвакуации из города Гома в связи с извержением расположенного рядом вулкана Ньирагонго.

Предварительные данные о погибших представил губернатор провинции Северное Киву Констан Ндима. По его словам, к северу от Гомы несколько домов были разрушены лавой.

Отмечается, что власти ДРК предоставят пострадавшим гуманитарную помощь.

Напомним, в субботу, 22 мая, вулкан Ньирагонго, расположенный в провинции Северное Киву, начал извержение, сообщает издание Actualite.

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извержения вулканаКонгоДемократическая Республика Конго
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