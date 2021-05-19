Извержение вулкана Этна вновь началось на Сицилии

Кадр из видео russian.rt.com/world/video/603657-etna-usilenie-aktivnosti-vulkan-italiya

В среду, 19 мая, геологи вновь зафиксировали извержение вулкана Этна на Сицилии. Об этом рассказали в агентстве ANSA.

С 16 февраля 2021 года это 19-е повышение активности вулкана, уточнили специалисты Национального института геофизики и вулканологии.

Во время нового извержения из кратера выбрасывался вулканический пепел и шли потоки лавы. При этом активность не повлияла на работу международного аэропорта города Катания, который расположен недалеко от вулкана.

Ранее сообщалось, что проснувшийся в Исландии вулкан Фаградальсфьядль выставили на продажу.

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