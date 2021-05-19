Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Извержение вулкана Этна вновь началось на Сицилии
Кадр из видео russian.rt.com/world/video/603657-etna-usilenie-aktivnosti-vulkan-italiya

Извержение вулкана Этна вновь началось на Сицилии

Анастасия Волоснова

В мире

В среду, 19 мая, геологи вновь зафиксировали извержение вулкана Этна на Сицилии. Об этом рассказали в агентстве ANSA.

С 16 февраля 2021 года это 19-е повышение активности вулкана, уточнили специалисты Национального института геофизики и вулканологии.

Во время нового извержения из кратера выбрасывался вулканический пепел и шли потоки лавы. При этом активность не повлияла на работу международного аэропорта города Катания, который расположен недалеко от вулкана.

Ранее сообщалось, что проснувшийся в Исландии вулкан Фаградальсфьядль выставили на продажу.

Читайте также: Россиян предупредили о массовых лесных пожарах из-за аномальной жары

природаизвержения вулканагеологи
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Лето как предчувствие: до июня осталось всего пять минут

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Если в пиве слишком много пены: отчего мы больше не дружим с Чехией

Анна Горбунова
Анна Горбунова

Почему меняется температура тела и при чем тут ковид

Галина Морозова
Галина Морозова

Где погулять: пять критериев, отличающих обычный парк от лесопарка

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Пора на море: как сэкономить на летнем отдыхе

Алексей Рощин
Алексей Рощин

Агрессия и конфликты, которых нельзя избегать

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изгнать насилие из книг невозможно

Все мнения
О проекте