Автомобиль врезался в бетонное ограждение на 49-м километре МКАД
Россия, Москва, МКАД, съезд 49Карта всех событий
На западе столицы легковой автомобиль врезался в бетонный разделитель. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Авария произошла на 49-м километре внутренней стороны МКАД. Во время перестроения водитель легковой машины не справился с управлением и совершил наезд на бетонное ограждение.
— Движение затруднено на 3,5 километра по внутренней стороне МКАД, — уточнила пресс-служба ведомства.
Информации о пострадавших на данный момент нет.
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