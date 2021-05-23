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Автомобиль врезался в бетонное ограждение на 49-м километре МКАД
Фото: Moscow-Live

Автомобиль врезался в бетонное ограждение на 49-м километре МКАД

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, съезд 49Карта всех событий

На западе столицы легковой автомобиль врезался в бетонный разделитель. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария произошла на 49-м километре внутренней стороны МКАД. Во время перестроения водитель легковой машины не справился с управлением и совершил наезд на бетонное ограждение.

— Движение затруднено на 3,5 километра по внутренней стороне МКАД, — уточнила пресс-служба ведомства.

Автомобиль врезался в бетонное ограждение на 49-м километре МКАДФото: Telegram-канал Дептранс. Оперативно

Информации о пострадавших на данный момент нет.

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