Автомобиль загорелся в результате аварии на МКАД
Россия, Москва, МКАД, 37-й километр Карта всех событий
Автомобиль загорелся в результате аварии с участием трех машин на МКАД. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Три автомобиля столкнулись на внешней стороне 37-го километра МКАД. В результате аварии одна из машин загорелась. Информация о пострадавших уточняется, добавили в ведомстве.
Из-за ДТП движение по внешней стороне МКАД осложнено на четыре километра.
Ранее сообщалось, что движение на МКАД осложнено из-за столкновения мотоцикла с автомобилем.
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