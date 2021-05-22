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Автомобиль загорелся в результате аварии на МКАД
Фото: АГН Москва

Автомобиль загорелся в результате аварии на МКАД

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 37-й километр Карта всех событий

Автомобиль загорелся в результате аварии с участием трех машин на МКАД. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Три автомобиля столкнулись на внешней стороне 37-го километра МКАД. В результате аварии одна из машин загорелась. Информация о пострадавших уточняется, добавили в ведомстве.

Из-за ДТП движение по внешней стороне МКАД осложнено на четыре километра.

Ранее сообщалось, что движение на МКАД осложнено из-за столкновения мотоцикла с автомобилем.

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авариидвижениеДТП
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