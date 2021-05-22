Движение на МКАД осложнено из-за столкновения мотоцикла с автомобилем

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Россия, Москва, МКАД, 99-й километр Карта всех событий

Движение на МКАД осложнено из-за аварии с участием мотоцикла и автомобиля. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Транспортные средства столкнулись в субботу, 22 мая, на 99-м километре МКАД. Из-за аварии были перекрыты три полосы дороги.

Движение в районе ДТП осложнено на 4,3 километра.

Ранее стало известно, что двое детей погибли при пожаре в Мытищах.

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