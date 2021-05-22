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Двое детей погибли при пожаре в Мытищах
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Двое детей погибли при пожаре в Мытищах

Полина Долганова

Происшествия
Россия, Московская область, Мытищи, Лётная улица Карта всех событий

Уголовное дело по факту гибели двух детей в результате пожара возбуждено в городе Мытищи. Об этом в субботу, 22 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Возгорание произошло в одном из многоквартирных домов по адресу улица Летной. После локализации пожара в доме были обнаружены тела двух несовершеннолетних девочек пяти и шести лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее «ВМ» писала, что двое взрослых и четверо детей погибли в результате пожара в частном жилом доме в Республике Удмуртия. На месте происшествия были найдены тела шести человек — предположительно, членов проживавшей в доме семьи — 36-летнего мужчины, 32-летней женщины и четверых детей в возрасте двенадцать, одиннадцать, восемь лет и один год.

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Мытищидетипожар
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