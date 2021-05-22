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Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Удмуртии
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Удмуртии

Татьяна Плотникова

Происшествия

Двое взрослых и четверо детей погибли в результате пожара в частном жилом доме в Республике Удмуртия. Об этом в ночь на субботу, 22 мая, рассказали в региональном главке Следственного комитета РФ.

Как уточнили в ведомстве, пожар произошел в селе Нылга Увинского района. На месте происшествия были найдены тела шести человек — предположительно, членов проживавшей в доме семьи: 36-летнего мужчины, 32-летней женщины и четверых детей в возрасте двенадцать, одиннадцать, восемь лет и один год.

В связи с гибелью людей возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. На месте происшествия работают следователи, сообщается на официальном сайте СУ СК РФ по Республике Удмуртия.

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