Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Удмуртии

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Двое взрослых и четверо детей погибли в результате пожара в частном жилом доме в Республике Удмуртия. Об этом в ночь на субботу, 22 мая, рассказали в региональном главке Следственного комитета РФ.

Как уточнили в ведомстве, пожар произошел в селе Нылга Увинского района. На месте происшествия были найдены тела шести человек — предположительно, членов проживавшей в доме семьи: 36-летнего мужчины, 32-летней женщины и четверых детей в возрасте двенадцать, одиннадцать, восемь лет и один год.

В связи с гибелью людей возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. На месте происшествия работают следователи, сообщается на официальном сайте СУ СК РФ по Республике Удмуртия.

Читайте также: Пожар на складе нефтепродуктов произошел в Подмосковье