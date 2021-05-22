Тренер по фигурному катанию в Москве выстрелил женщине в голову

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В столице тренер по фигурному катанию выстрелил женщине в голову из сигнального пистолета. Об этом сообщает РЕН ТВ в субботу, 22 мая.

По данным телеканала, две женщины пришли к тренеру, чтобы договориться о занятиях. Он встретил их в подъезде с пистолетом, который был заряжен сигнальными патронами. Женщины спросили, зачем он взял оружие, тренер в ответ на это выстрелил в голову одной из них.

Пострадавшую госпитализировали. Она также является тренером по фигурному катанию, сообщает телеканал.

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