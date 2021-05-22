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Женщина в Казани ногами избила маленькую дочь
Фото: МВД

Женщина в Казани ногами избила маленькую дочь

Виктория Родимкина

Происшествия

В Сети появилась видеозапись, на которой женщина избивает свою дочь ногами. Кадры публикует Telegram-канал «Еду в Татарстан» в субботу, 22 мая.

По словам очевидцев, инцидент произошел в Казани на улице Челюскина. На видеоролике видно, как к женщине, которая стоит около подъезда, подходит маленькая девочка. Когда ребенок пытается пройти, женщина пинает его. Девочка убегает, а затем возвращается и снова получает удар ногой. Ребенок называл женщину матерью.

По данным канала, избившую ребенка женщину задержала полиция. Прокуратура проведет проверку по факту случившегося.

Видео: Telegram / Еду в Татарстан

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