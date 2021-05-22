МВД подтвердило данные о нападении мужчины с сигнальным пистолетом на женщину в Москве

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Россия, Москва, Северный административный округ, Тимирязевский район Карта всех событий

На севере Москвы мужчина выстрелили в женщину из сигнального пистолета. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе МВД РФ по городу.

В МВД рассказали, что инцидент произошел в Тимирязевском районе столицы в пятницу, 21 мая. В столичную клинику была госпитализирована женщина с непроникающим ранением головы. Травму пострадавшей нанес ее знакомый, пояснили в пресс-службе.

— Со слов пострадавшей, ранение ей причинил знакомый, выстрелив из сигнального пистолета, — рассказали в МВД.

В ведомстве добавили, что полиция установила личность всех участников инцидента. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее в СМИ появилась информация, о том, что мужчиной, напавшим на женщину, является тренер по фигурному катанию. Уточнялось, что пострадавшая также работала тренером.

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