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Информация о стрелке в двух школах Казани не подтвердилась
Фото: МВД

Информация о стрелке в двух школах Казани не подтвердилась

Анастасия Волоснова

Происшествия

Спецслужбы провели проверку и опровергли информацию о стрелке в двух школах Казани. Об этом рассказали в мэрии города.

В субботу, 22 мая, стала появляться информация о стрелке в школах №20 и №34 в Казани. Спецслужбы провели сообщения и выяснили, что показания были ложными.

— Сегодня в первой половине дня у гимназии 20 и школы 34 неизвестный мужчина распространял среди родителей школьников ложную информацию о том, что на территории школы находится стрелок, — приводит РИА Новости сообщение мэрии.

Ранее профсоюз полиции прокомментировал увольнение сотрудника, снявшего допрос казанского стрелка.

Стрельба в казанской школе

Напомним, во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство», максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания стрелок признал свою вину.

Читайте также: Ученики казанской гимназии № 175 вернулись к учебе в соседней школе

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