Профсоюз полиции прокомментировал увольнение сотрудника, снявшего допрос казанского стрелка

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Сотрудника полиции, который опубликовал в Сети видео с допросом Ильназа Галявиева, обвиняемого в стрельбе в казанской школе, уволили на законных основаниях. Кроме того, ему может грозить уголовная ответственность. Такую информацию предоставил председатель координационного совета Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.

Полицейский был уволен из органов внутренних дел. По мнению руководства регионального МВД, поступок, который совершил оперуполномоченный, «порочит честь» сотрудника полиции.

Помимо этого, в должности понижен непосредственный руководитель уволенного полицейского. Его также на месяц лишили премии. По словам Михаила Пашкина, отставка представителя органа внутренних дел, распространившего данное видео в интернете, закономерна в этой ситуации.

— Наверное, он хотел хайпануть, а на деле подставил и себя, и начальника, — подчеркнул Пашкин.

Он пояснил, что материалы уголовного дела не подлежат разглашению до определенного момента, передает «Общественная служба новостей». В свою очередь начальник юридического отдела профсоюза Юрий Гришаков добавил, что этому молодому человеку как представителю МВД может грозить более серьезное наказание, потому что он совершил грубое нарушение служебной дисциплины.

— По факту он предоставил сведения, ставшие ему известными в ходе исполнения служебных обязанностей, не имея на то полномочий, — подчеркнул Юрий Гришаков.

При этом, по его мнению, так как этот человек не был следователем, то уголовное наказание, скорее всего, его не ждет.

Стрельба в казанской школе

Напомним, во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство», максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания стрелок признал свою вину.

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