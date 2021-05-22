Один человек пострадал при пожаре в квартире на северо-западе Москвы
Россия, Москва, Авиационная улица, 68 Карта всех событий
Один человек пострадал в результате пожара в квартире жилого дома на северо-западе Москвы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.
Инцидент произошел вечером в субботу, 22 мая, по адресу Авиационная улица, дом 68. По словам собеседника «ВМ», загорелась квартира на пятом этаже жилого дома.
Площадь пожара составила шесть квадратных метров. В результате возгорания пострадал один человек.
Ранее стало известно, что двое детей погибли при пожаре в Мытищах.
Читайте также: Движение на МКАД осложнено из-за столкновения мотоцикла с автомобилем