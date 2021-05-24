Дептранс сообщил об увеличении числа аварий с участием мотоциклистов

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В Москве с января по апрель произошло 58 аварий, в которых пострадали мотоциклисты. Это на шесть процентов больше аналогичного показателя прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Кроме того, увеличилось и число пострадавших в таких авариях. Если в прошлом году их было 51, то в этом году на 16 процентов больше — 59.

— Помните, самое опасное время для мотоциклистов — день. В светлое время суток на дорогах много транспорта, из-за этого происходят мелкие и средние аварии. Однако ночью тяжесть последствий выше из-за пустых дорог, плохой видимости и высокой скорости, — говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Так, в светлое время суток случилось 70 процентов об общего числа аварий. При этом, по данным департамента, треть ДПТ с участием мотоциклистов произошло на перегонах — участках дорог, где нет выездов и перекрестков. Еще 30 процентов аварий случилось на выездах с прилегающих территорий.

Ранее сообщалось, что число смертей в ДТП с мотоциклистами снизилось на 80 процентов.

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