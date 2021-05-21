В подмосковной ГИБДД дали советы начинающим мотоциклистам

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Советы о том, как правильно осваивать мотоцикл, начинающим мотогонщикам дал заместитель начальника Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Московской области Владимир Севостьянов. По его мнению, самым лучшим вариантом будет, если человек пройдет контраварийную подготовку.

— Лично я осваивал мотоцикл в Рязанской области. Тогда были совершенно другие трафик и сами мотоциклы, — отметил Севостьянов.

При этом он добавил, что на сегодняшний день для вождения данным видом транспорта в Подмосковье необходимо как минимум набраться храбрости и влиться в этот поток.

— Во-первых, у мотоциклиста, особенно начинающего, нет никаких вариантов и прав на ошибку, и он должен четко знать правила дорожного движения. А во-вторых, ему необходимо уметь управлять мотоциклом, знать все его технические характеристики, его особенности, — подчеркнул Севостьянов.

Он также добавил, что идеальным будет, если человек пройдет контраварийную подготовку, отмечает «Радио 1». Эксперт также дал совет водителям авто — помнить о мотоциклистах на проезжей части. По его словам, культура вождения в Московской области значительно выше, чем в других регионах нашей страны.

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