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Эксперт озвучил неожиданные риски, с которыми встречаются мотоциклисты
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Эксперт озвучил неожиданные риски, с которыми встречаются мотоциклисты

Елена Фролова

Транспорт

Смертельную опасность для мотоциклиста представляет открытая дверь машины, стоящей в плотном транспортном потоке. Так считает руководитель объединения «МотоМосква» Андрей Иванов.

— Как правило, дверь открывают внезапно. Происходит это по разным причинам. Например, водитель такси решил сплюнуть, затошнило беременную женщину, торопящийся человек решил выскочить из машины и так далее, — объяснил эксперт.

При этом он подчеркнул, что для автомобилиста это происшествие чаще всего заканчивается помятой дверцей, а вот для владельца байка становится вопросом жизни и смерти. Как пояснил эксперт, особенную угрозу для мотоциклистов представляют еще и пешеходы, которые внезапно появляются на проезжей части, отмечает «Радио 1».

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