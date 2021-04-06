Как выглядят самые необычные мотоциклы

Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

В выходные в столице прошла выставка «Мотовесна», посвященная мотоциклам, квадроциклам и скутерам. «Вечерка» посетила мероприятие и рассказывает о самых удивительных экспонатах.

Наше производство

Тот самый «Урал», оказывается, еще жив! На сегодняшний день единственный полноприводный мотоцикл с коляской делают только в России. Как рассказал официальный представитель компании «Урал» Денис Кузнецов, выпускается он небольшими партиями — несколько тысяч в год на Ирбитском мотоциклетном заводе, а большая часть продукции уходит на экспорт.

— Конструкция «Урала» классическая и восходит к мотоциклу БМВ R71. Но современный «Урал» снабжен всем необходимым для комфортного и безопасного движения, например отличными современными тормозами. На Западе и в США есть клубы любителей таких мотоциклов. Его цена сопоставима со стоимостью небольшого автомобиля — в зависимости от страны, — сказал Денис Кузнецов.

В этом году отечественные мотоциклы восхитили канадцев — простота конструкции, надежность и их вид вызвали у иностранцев восторг.

На помощь придет «Хомяк»

А вот мотолюбитель Эдуард Лузянин продемонстрировал на выставке свое собственное видение современных средств передвижения.

— Я решил сделать компактную и живучую машину для охотников и рыболовов и назвал ее «Хомяк». В основе — мощный двигатель от квадроцикла и гусеничный привод. Концепция моя такова: охотник доезжает на своем УАЗе или «паркетнике» до места, по откидному трапу «Хомяк» сам съезжает на колею.

Дальше человек седлает его и отправляется в путь до нужного места. Как рассказал автор «Хомяка», его детище потребляет довольно много топлива —как и всякая гусеничная техника, но в состоянии вытащить из ямы машину или буксировать прицеп со снаряжением и охотниками. У «Хомяка» съемный бензобак — можно прямо с ним сходить до ближайшего грузовика или трактора.

Идея объединила

По словам организатора выставки Дмитрия Хитрова, их проекты создаются для того, чтобы подружить между собой разные культуры.

— Сначала наша выставка была посвящена только мотоциклам. Потом удалось привлечь представителей различных моторных видов спорта. И в этом году мы пригласили велосипедистов. Теперь велокультура влилась в нашу дружную семью. И надо понимать, что на мероприятии присутствуют не только производители различной техники. Здесь проводится шоу с кастомизированными мотоциклами, машинами и велосипедами, — пояснил Дмитрий.

На сцене выступили передовые эксперты со своими мастер-классами.

— Мы хотим, чтобы выставка стала местом, где люди могут обзавестись контактами и заразиться нашим энтузиазмом. Аудитория у направлений разная, но она часто пересекается.

Гонки в перерывах

На выставку приехал и профессиональный мотогонщик Сергей Белокрылин. Он рассказал подробнее о мастер-классе, который прошел на выставке.

— Флэт-трек в России — молодая дисциплина для гонок. Хотя в мире она существует давно. Мотоциклисты соревнуются на овальном треке. Нужно приехать первым к финишу и не упасть. Сложность заключается в покрытии трассы. Это вязкая смесь из песка, грязи и асфальтовой крошки. Иногда гонки еще проводят просто на грунтовых дорогах, но для выставки организаторы постарались. Покрыли трассу специальным составом, — рассказал спортсмен. Кстати, для участия в гонке на флэт-треке можно использовать практически любой мотоцикл. На выставке были даже ребята, которые катались на скутерах. Сам флэт-трек появился в ХХ веке.

Это одна из самых старейших мотоциклетных дисциплин.

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