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Девушка, оставьте телефончик
Фото: pixabay.com

Девушка, оставьте телефончик

Марьяна Шевцова

Общество

Трудно вообразить жизнь в современном мегаполисе без мобильного телефона. Но что делать, если техника вышла из строя. «Вечерка» разбиралась, как утилизировать старый гаджет.

— Выбрасывать телефон с бытовым мусором нельзя, потому что в составе устройства есть вещества и компоненты, которые могут навредить людям и окружающей среде, — долго разлагаются, что негативно сказывается на экологии, — отметили специалисты Роскачества.

В ведомстве объяснили, что, например, корпус гаджетов изготавливают из металла или пластика, который разлагается многие сотни лет, а если его сжигают, выделяются токсичные вещества.

— Экран — это чаще всего стекло, которое при повреждении может поранить животных или людей, — добавили в Роскачестве.

Один из самых опасных компонентов — аккумулятор.

— Его нужно сдавать на повторную переработку или, по крайней мере, не выкидывать вместе с обычными бытовыми отходами, — добавили в организации по оценке качества продукции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Давыдов, руководитель городского онлайн-проекта «Чудо техники»:

— Гаджеты, выброшенные в мусор или просто выкинутые на улицу, безусловно наносят большой вред окружающей среде. Дело в том, что в некоторых элементах техники содержатся такие опасные вещества, как, например, свинец, мышьяк, и другие. В Москве действует немало специальных пунктов приема, куда можно сдать ненужную технику.

По всей строгости

Ответственность за неправильную утилизацию техники даже зафиксирована в КоАП Российской Федерации, в статье 8: для физического лица предусмотрен штраф до 2000 рублей. Правильная утилизация старого телефона — это ответственно, важно и в некоторых случаях даже выгодно, потому что сдать ненужный аппарат можно и за деньги.

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