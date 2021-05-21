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Число смертей в ДТП с мотоциклистами снизилось на 80 процентов
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Число смертей в ДТП с мотоциклистами снизилось на 80 процентов

Анастасия Прохорова

Происшествия

Число погибших в ДТП с участием мотоциклистов снизилось на 80 процентов. Об этом в пятницу, 21 мая, «Вечерней Москве» рассказали в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по столице.

В ведомстве привели статистику за этот и прошлый год. По итогам четырех месяцев с начала 2021 года выявлен лишь один инцидент, при котором погиб мотоциклист. В прошлом году статистика показала около пяти случаев смертей.

Несмотря на снижение количества погибших в ДТП с участием мотоциклистов, вопросы по соблюдению безопасности на дорогах остаются актуальными.

В ведомстве подчеркнули, что с начала этого года было зарегистрировано 58 дорожно-транспортных происшествий с участием любителей двухколесной техники, в которых пострадали 59 человек.

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