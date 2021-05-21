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Прокуратура контролирует проверку по ДТП с девочкой, которую сбил мужчина на электросамокате
Фото: Вечерняя Москва

Прокуратура контролирует проверку по ДТП с девочкой, которую сбил мужчина на электросамокате

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, Садовая-Кудринская улица Карта всех событий

Прокуратура Москвы проведет проверку после аварии с электросамокатом в центре столицы. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

Днем ранее, 20 мая, мужчина на электросамокате сбил пятилетнюю девочку и скрылся. Ребенку потребовалась помощь медиков. Инцидент произошел на улице Садовая-Кудринская, отметили в ведомстве.

Ранее «ВМ» сообщала, что полицейские «отбили» невесту у похитителей на юго-востоке Москвы.

Читайте также: Скорость движения электросамокатов планируют ограничить в столичных парках

электросамокатребенокПрокуратура
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