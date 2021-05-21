Прокуратура контролирует проверку по ДТП с девочкой, которую сбил мужчина на электросамокате
Россия, Москва, Садовая-Кудринская улица Карта всех событий
Прокуратура Москвы проведет проверку после аварии с электросамокатом в центре столицы. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщает пресс-служба ведомства.
Днем ранее, 20 мая, мужчина на электросамокате сбил пятилетнюю девочку и скрылся. Ребенку потребовалась помощь медиков. Инцидент произошел на улице Садовая-Кудринская, отметили в ведомстве.
Ранее «ВМ» сообщала, что полицейские «отбили» невесту у похитителей на юго-востоке Москвы.
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