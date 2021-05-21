Полицейские «отбили» невесту у похитителей на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Некрасовка Карта всех событий

Четверо мужчин попытались украсть невесту на юго-востоке столицы. Об этом в пятницу, 21 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел 20 мая в районе Некрасовка. По словам источника «ВМ», похитители насильно посадили девушку в машину и повезли ее в сторону Люберец. Вероятно, ее собирались доставить к будущему жениху.

Спустя какое-то время мужчин начали догонять родственники невесты. Похитители в ответ стали стрелять. Однако в «свадебный обряд» вмешались полицейские. Они спасли девушку от принудительного замужества, а похитителей задержали.

Ранее «ВМ» сообщала, что ДТП с автобусом и велосипедистом произошло на северо-востоке Москвы.

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