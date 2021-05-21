ДТП с автобусом и велосипедистом произошло на северо-востоке Москвы
Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе, 96 Карта всех событий
Авария с участием автобуса и велосипедиста произошла на северо-востоке столицы. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.
Инцидент произошел на Алтуфьевском шоссе, возле дома 96. По предварительным данным, велосипедист выехал на красный сигнал светофора. Ему потребовалась медицинская помощь.
— Движение транспорта затруднено. Обстоятельства уточняют сотрудники ГИБДД, — отметили в ведомстве.
Ранее «ВМ» сообщала, что два автомобиля загорелись на парковке в южной части Москвы.
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