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Грузовик загорелся после ДТП на юге Москвы
Фото: Telegram.com / Дептранс. Оперативно

Грузовик загорелся после ДТП на юге Москвы

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, Бакинская улица, 20 Карта всех событий

Два грузовика столкнулись на дороге на юге столицы. В результате одна из машин загорелась. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Инцидент произошел на Бакинской улице, 20. Речь идет об отрезке, ведущем в сторону Кавказского бульвара.

— На месте работают оперативные службы. Движение осуществляется по полосе встречного направления, — отметили в ведомстве.

Ранее «ВМ» сообщала, что три человека пострадали в результате ДТП с участием автобуса на юге Москвы.

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