«Тормоза не сработали»: виновник ДТП на Волгоградском проспекте рассказал о произошедшем

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Волгоградский проспект, 32к1 Карта всех событий

Несовершеннолетний виновник аварии на Волгоградском проспекте в Москве рассказал о причинах произошедшего. Это следует из кадров опроса, опубликованных ГУ МВД России по городу в среду, 19 мая.

По словам молодого человека, наезд на людей он совершил из-за того, что у него не сработали тормоза. В тот момент он собирался подъехать к институту.

Инцидент произошел во вторник, 18 мая, рядом с домом 32/1 на Волгоградском проспекте. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и на скорости сбил четырех пешеходов в Москве. Среди пострадавших были двое несовершеннолетних.

Видео: МВД

Позднее стало известно, что виновником аварии оказался 17-летний житель Московской области. По предварительным данным, водитель был трезв и попал в ДТП из-за отказавших тормозов. По факту произошедшего возбудили два уголовных дела.

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