Три человека пострадали в результате ДТП с участием автобуса на юге Москвы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Автозаводская улица, 23к7 Карта всех событий

Три человека пострадали в результате аварии с участием легковой машины и автобуса на юге столицы. Об этом сообщила в среду, 19 мая, пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

ДТП произошло около 22:30 на улице Автозаводская, 23, корпус 7. Столкнулись автомобиль и автобус т67.

По предварительной информации, водитель машины не справился с управлением и столкнулся с пассажирским автобусом.

В результате аварии в машине пострадали два человека, в автобусе один пассажир получил легкие травмы. Им оказывается медицинская помощь.

Подробности произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.

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