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Движение затруднено на Ленинградском проспекте в Москве из-за ДТП
Фото: АГН Москва

Движение затруднено на Ленинградском проспекте в Москве из-за ДТП

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Москва, Ленинградский проспект, 45к1 Карта всех событий

Несколько автомобилей столкнулись на севере Москвы. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 19 мая.

Инцидент произошел на Ленинградском проспекте, дом 45. По предварительной информации, имеется пострадавший.

Движение затруднено в направлении ТТК, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось, что мужчина продал угнанную машину более чем за миллион рублей в Москве.

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