Мужчина продал угнанную машину более чем за миллион рублей в Москве

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Мужчина продал автомобиль, который находился в угоне, более чем за миллион рублей в Москве. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в среду, 19 мая.

Потерпевший нашел в интернете объявление о продаже автомобиля марки Mazda. После диагностики он передал продавцу более миллиона рублей. Во время постановки на учет в ГАИ ему сказали, что машина находится в угоне. Позже подозреваемого задержали. При обыске у него нашли номера на автомобили, деньги, а также фиктивные паспорта.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее сообщалось, что более 16 миллионов рублей похитили мошенники через онлайн-банки в Москве.

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