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Более 16 миллионов рублей похитили мошенники через онлайн-банки в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Более 16 миллионов рублей похитили мошенники через онлайн-банки в Москве

Иван Юминов

Происшествия

Более 16 миллионов рублей похитили злоумышленники через онлайн-банки москвичей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в среду, 19 мая.

— В общественных местах злоумышленники похищали мобильные телефоны жителей Москвы. Получив доступ к личным кабинетам онлайн-банков граждан, сообщники переводили на свои счета денежные средства или совершали покупки, — рассказала представитель ведомства.

Помимо этого, подозреваемые оформляли кредиты на имена потерпевших. Всего задержано пять человек, а также возбуждено 17 уголовных дел по статье «Кража».

Предполагается, что они могут быть причастны к более чем ста преступлениям, отмечает МВД МЕДИА.

Ранее сообщалось, что тело женщины с пакетом на голове обнаружили в водоеме в центре Москвы.

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