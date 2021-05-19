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Мужчина украл 70 тысяч рублей у своего знакомого в кафе в Москве, пока тот спал
Фото: Пресс-служба Госдумы

Мужчина украл 70 тысяч рублей у своего знакомого в кафе в Москве, пока тот спал

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Москва, Люблинская улица Карта всех событий

Мужчина похитил документы и 70 тысяч рублей у своего знакомого в кафе. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО в среду, 19 мая.

Инцидент произошел в одном из кафе на Люблинской улице. После того как потерпевший уснул, его знакомый украл его имущество и ушел из заведения.

Видео: МВД

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что тело женщины с пакетом на голове обнаружили в водоеме в центре Москвы.

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уголовное делоЮВАОкража
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