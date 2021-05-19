Девять лет тюрьмы получил мужчина за убийство своей девушки в Новой Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Девять лет тюрьмы получил Никита Енин, который убил свою девушку. Об этом сообщили в столичной прокуратуре в среду, 19 мая.

Убийство произошло еще летом 2019 года. Девушка работала стюардессой. После того как она вернулась из рейса, они заселились в отель в Новой Москве. Енин нашел в ее телефоне переписку с другими мужчинами, пока она спала. Из-за этого между ними начался конфликт, во время которого он задушил ее. Затем он отнес тело в ванну и включил воду, закрыв отверстие слива.

Видео: Московская прокуратура

На ресепшен он продлил время проживания в гостинице и ушел, отмечается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что мужчина украл 70 тысяч рублей у своего знакомого в кафе в Москве, пока тот спал.

Читайте также: Женщины попытались оформить на себя чужую квартиру за 10 миллионов рублей в Москве