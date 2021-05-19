Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Девять лет тюрьмы получил мужчина за убийство своей девушки в Новой Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Девять лет тюрьмы получил мужчина за убийство своей девушки в Новой Москве

Иван Юминов

Происшествия

Девять лет тюрьмы получил Никита Енин, который убил свою девушку. Об этом сообщили в столичной прокуратуре в среду, 19 мая.

Убийство произошло еще летом 2019 года. Девушка работала стюардессой. После того как она вернулась из рейса, они заселились в отель в Новой Москве. Енин нашел в ее телефоне переписку с другими мужчинами, пока она спала. Из-за этого между ними начался конфликт, во время которого он задушил ее. Затем он отнес тело в ванну и включил воду, закрыв отверстие слива.

Видео: Московская прокуратура

На ресепшен он продлил время проживания в гостинице и ушел, отмечается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что мужчина украл 70 тысяч рублей у своего знакомого в кафе в Москве, пока тот спал.

Читайте также: Женщины попытались оформить на себя чужую квартиру за 10 миллионов рублей в Москве

убийствотюрьмаТиНАО
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Поляков
Юрий Поляков

Наши дети растут варварами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Лето как предчувствие: до июня осталось всего пять минут

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Если в пиве слишком много пены: отчего мы больше не дружим с Чехией

Анна Горбунова
Анна Горбунова

Почему меняется температура тела и при чем тут ковид

Галина Морозова
Галина Морозова

Где погулять: пять критериев, отличающих обычный парк от лесопарка

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Пора на море: как сэкономить на летнем отдыхе

Алексей Рощин
Алексей Рощин

Агрессия и конфликты, которых нельзя избегать

Все мнения
О проекте