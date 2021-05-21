Два автомобиля загорелись на парковке в южной части Москвы

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Россия, Москва, Венёвская улица, 27 Карта всех событий

Движение полностью перекрыли на одной из дорог в районе Южное Бутово из-за возгорания автомобилей. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Инцидент произошел на парковке у дома 27 на улице Веневской. Как сообщили корреспонденту «Вечерней Москвы» в пресс-службе столичного управления МЧС, по указанному адресу загорелись два автомобиля.

— Данных о пострадавших не поступало. На месте работают городские оперативные службы, — заключили в ведомстве.

Ранее «ВМ» сообщала, что движение восстановили после возгорания грузовика на юге Москвы.

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