Автомобиль совершил наезд на пешехода на улице Россолимо

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Россия, Москва, улица Россолимо, 5/22 Карта всех событий

Автомобиль совершил наезд на пешехода на тротуаре в центре Москвы. Об этом в четверг? 20 мая, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Инцидент произошел на улице Россолимо, дом 5/22. Водитель не справился с управлением. В результате машина совершила наезд на пешехода.

Пострадавшего госпитализировали.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

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