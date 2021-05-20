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Автомобиль совершил наезд на пешехода на улице Россолимо
Фото: mos.ru

Автомобиль совершил наезд на пешехода на улице Россолимо

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, улица Россолимо, 5/22 Карта всех событий

Автомобиль совершил наезд на пешехода на тротуаре в центре Москвы. Об этом в четверг? 20 мая, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Инцидент произошел на улице Россолимо, дом 5/22. Водитель не справился с управлением. В результате машина совершила наезд на пешехода.

Пострадавшего госпитализировали.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

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