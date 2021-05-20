Автомобиль совершил наезд на пешехода на улице Россолимо
Россия, Москва, улица Россолимо, 5/22 Карта всех событий
Автомобиль совершил наезд на пешехода на тротуаре в центре Москвы. Об этом в четверг? 20 мая, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Инцидент произошел на улице Россолимо, дом 5/22. Водитель не справился с управлением. В результате машина совершила наезд на пешехода.
Пострадавшего госпитализировали.
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