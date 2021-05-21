Четверо мужчин удерживали двух бездомных женщин в Люберцах и заставляли просить милостыню

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Четверо приезжих стали фигурантами уголовного дела за незаконное лишение свободы двух женщин в Люберцах. Об этом в пятницу, 21 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, один из обвиняемых, 16 мая, пригласил двух бездомных женщин в квартиру, чтобы якобы предложить им работу. После этого он отобрал у них документы и, угрожая, заставил просить милостыню в подземных пешеходных переходах.

Женщин удерживали три дня. В итоге одна из них решила сбежать, спрыгнув с балкона второго этажа. Она получила травму позвоночника. Ей помогли очевидцы.

Похитителей задержали. Ими оказались граждане соседних государств. Следователи выясняют, причастны ли они к похожим преступлениям на территории Москвы и Московской области. В ближайшее время им изберут меру пресечения.

Ранее «ВМ» сообщала, что столичного бизнесмена пытались ограбить на 10 миллионов рублей в центре Москвы.

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