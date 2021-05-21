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Мужчина украл 129 гаджетов на миллион рублей из магазина техники в Москве
Фото: pixabay.com

Мужчина украл 129 гаджетов на миллион рублей из магазина техники в Москве

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, Кутузовский проспект, 57 Карта всех событий

Неизвестный ограбил магазин сотовой связи на западе столицы. Об этом в пятницу, 21 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Торговая точка расположена на Кутузовском проспекте, дом 57. В полицию обратился специалист по безопасности объекта. Он сообщил, что с декабря 2020 года по апрель 2021-го неизвестный украл из магазина 129 мобильных телефонов и смарт-часов. По словам представителя магазина, ущерб составил свыше миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее «ВМ» сообщала, что бизнесмен хотел открыть прачечную в Подмосковье и лишился более 11 миллионов рублей.

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