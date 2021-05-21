Столичного бизнесмена пытались ограбить на 10 миллионов рублей в центре Москвы

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Россия, Москва, улица Арбат, 51с1 Карта всех событий

Задержаны подозреваемые в нападении на генерального директора одной из фирм столицы. Об этом в пятницу, 21 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел 19 мая на улице Арбат, 51, строение 1. Неизвестный, угрожая мужчине, потребовал у него 10 миллионов рублей. Однако скрылся, ничего не похитив. Вскоре полицейские задержали двух безработных жителей Реутова, а также парикмахера из этого же населенного пункта.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство».

Ранее «ВМ» сообщала, что трое мужчин избили и ограбили контролера в парке Москвы.

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