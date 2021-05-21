Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Трое мужчин избили и ограбили контролера в парке Москвы
Фото: pixabay / Maximilian Weber

Трое мужчин избили и ограбили контролера в парке Москвы

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, улица Юных Ленинцев, 96 Карта всех событий

Трое неизвестных избили контролера рядом со столичным парком Кузьминки-Люблино. Об этом в пятницу, 21 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел 20 мая около часа ночи рядом со зданием по улице Юных Ленинцев, 96. Нападавшие распылили в лицо мужчине газовый баллончик, а затем похитили его золотой браслет, а также сумку с телефоном, документами и деньгами.

По словам потерпевшего, ущерб составил более 60 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Мужчинам может грозить до десяти лет лишения свободы.

Ранее «ВМ» сообщала, что бывшая жена украла у мужа часы за три миллиона рублей и собак в Москве.

Читайте также: Женщина погибла при бытовом конфликте на севере Москвы

разбойнападениеполиция
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Тамара знает, кто довел страну до ручки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Святитель Николай: новый взгляд на житие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пионерия спасла бы нас от Керчи и Казани

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Страхи-2021: мы больше не боимся ни войны, ни голода

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Каин и Авель не играли в компьютерные игры

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Десять заповедей советской пионерии

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жажда зрелищ: чем реже мы ходим в музеи, тем лучше

Все мнения
О проекте