Трое мужчин избили и ограбили контролера в парке Москвы

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Россия, Москва, улица Юных Ленинцев, 96 Карта всех событий

Трое неизвестных избили контролера рядом со столичным парком Кузьминки-Люблино. Об этом в пятницу, 21 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел 20 мая около часа ночи рядом со зданием по улице Юных Ленинцев, 96. Нападавшие распылили в лицо мужчине газовый баллончик, а затем похитили его золотой браслет, а также сумку с телефоном, документами и деньгами.

По словам потерпевшего, ущерб составил более 60 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Мужчинам может грозить до десяти лет лишения свободы.

Ранее «ВМ» сообщала, что бывшая жена украла у мужа часы за три миллиона рублей и собак в Москве.

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