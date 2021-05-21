Женщина погибла при бытовом конфликте на севере Москвы

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Ленинградский проспект, 5с2 Карта всех событий

Один человек погиб, еще один пострадал в результате бытового конфликта на севере Москвы. Об этом в ночь на пятницу, 21 мая, рассказал источник «ВМ» в столичных экстренных службах.

Инцидент произошел по адресу Ленинградский проспект, дом 5, строение 2. Хозяин одной из квартир в данном доме сдавал комнаты в аренду.

По словам источника «ВМ», один из арендаторов нанес ножевые ранения другой квартиросъемщице, женщина скончалась. Пострадал также хозяин квартиры.

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