Женщина погибла при бытовом конфликте на севере Москвы
Россия, Москва, Ленинградский проспект, 5с2 Карта всех событий
Один человек погиб, еще один пострадал в результате бытового конфликта на севере Москвы. Об этом в ночь на пятницу, 21 мая, рассказал источник «ВМ» в столичных экстренных службах.
Инцидент произошел по адресу Ленинградский проспект, дом 5, строение 2. Хозяин одной из квартир в данном доме сдавал комнаты в аренду.
По словам источника «ВМ», один из арендаторов нанес ножевые ранения другой квартиросъемщице, женщина скончалась. Пострадал также хозяин квартиры.
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