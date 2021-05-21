Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Бывшая жена украла у мужа часы за 3 миллиона рублей и собак в Москве
Фото: Pixabay

Бывшая жена украла у мужа часы за 3 миллиона рублей и собак в Москве

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, Никитский бульвар Карта всех событий

Житель столицы обратился в полицию с жалобой на 33-летнюю жену, которая его обокрала. Об этом в пятницу, 21 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел в одной из квартир на Никитском бульваре. По словам 42-летнего заявителя, супруга забрала дорогие его сердцу вещи и питомцев из квартиры, в которой ранее они проживали совместно. Женщина украла двое часов марки «Ролекс», а также собак породы шпиц. Стоимость часов мужчина оценил примерно в три миллиона рублей.

По данному факту проводится проверка.

Ранее «ВМ» сообщала, что бизнесмен хотел открыть прачечную в Подмосковье и лишился более 11 миллионов рублей.

Читайте также: Злоумышленники обокрали пенсионеров на 1,5 миллиона рублей в Подмосковье

кражасупругипроверка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Тамара знает, кто довел страну до ручки

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пионерия спасла бы нас от Керчи и Казани

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Страхи-2021: мы больше не боимся ни войны, ни голода

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Когда очень важно быть вместе

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Каин и Авель не играли в компьютерные игры

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Десять заповедей советской пионерии

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жажда зрелищ: чем реже мы ходим в музеи, тем лучше

Все мнения
О проекте