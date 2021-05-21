Бывшая жена украла у мужа часы за 3 миллиона рублей и собак в Москве

Фото: Pixabay

Россия, Москва, Никитский бульвар Карта всех событий

Житель столицы обратился в полицию с жалобой на 33-летнюю жену, которая его обокрала. Об этом в пятницу, 21 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел в одной из квартир на Никитском бульваре. По словам 42-летнего заявителя, супруга забрала дорогие его сердцу вещи и питомцев из квартиры, в которой ранее они проживали совместно. Женщина украла двое часов марки «Ролекс», а также собак породы шпиц. Стоимость часов мужчина оценил примерно в три миллиона рублей.

По данному факту проводится проверка.

Ранее «ВМ» сообщала, что бизнесмен хотел открыть прачечную в Подмосковье и лишился более 11 миллионов рублей.

Читайте также: Злоумышленники обокрали пенсионеров на 1,5 миллиона рублей в Подмосковье