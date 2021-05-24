Три человека погибли в ДТП в Подмосковье

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Три человека погибли в результате ДТП в Подмосковье. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщили в пресс-службе МВД России по Московской области.

Инцидент произошел на 86-м километре трассы А-107. В результате столкновения грузовика и «Газели» погибли три человека. Из-за аварии движение перекрыто.

На месте происшествия находятся сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства случившегося, сообщает РИА Новости.

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