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Жителя Подмосковья арестовали по обвинению в совращении пятерых детей
Фото: moscow-live

Жителя Подмосковья арестовали по обвинению в совращении пятерых детей

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Московская область, Электросталь Карта всех событий

Житель Электростали арестован по обвинению в совращении пятерых детей во время туристического похода в 2008 году. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщили в Следственном комитете Российской Федерации по Московской области.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. Следователи допросили свидетелей и потерпевших по делу. Назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

Подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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