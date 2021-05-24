Жителя Подмосковья арестовали по обвинению в совращении пятерых детей
Россия, Московская область, Электросталь Карта всех событий
Житель Электростали арестован по обвинению в совращении пятерых детей во время туристического похода в 2008 году. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщили в Следственном комитете Российской Федерации по Московской области.
В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. Следователи допросили свидетелей и потерпевших по делу. Назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.
Подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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