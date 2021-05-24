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Один человек погиб в результате ДТП с автобусом в Подмосковье
Фото: moscow-live

Один человек погиб в результате ДТП с автобусом в Подмосковье

Кирилл Николаев

Происшествия

Легковой автомобиль и автобус с рабочими столкнулись в Подмосковье. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел на 17–м километре трассы А107. Автобус перевозил 30 рабочих. Из-за ДТП он слетел в кювет. В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля и пострадал пассажир автобуса.

На месте происшествия работают полицейские. Выясняются все обстоятельства происшествия, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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