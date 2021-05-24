Мужчина ударил несовершеннолетнюю ножом в центре Москвы

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Россия, Москва, Переведеновский переулок, 13с13 Карта всех событий

Несовершеннолетнюю девушку доставили в больницу после ссоры между мужчиной и компанией подростков в центре столицы. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Москве.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Уточняется, что инцидент произошел нынешним вечером вблизи жилых домов, расположенных по Большой Почтовой улице.

Между подростками и прохожим возник конфликт. В итоге мужчина не сдержался и, взяв нож, ударил им несовершеннолетнюю по руке. Медики диагностировали у девушки резаную рану правой кисти.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование продолжается.

Ранее мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета на западе Москвы.

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