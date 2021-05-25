Суд в Москве вынес приговор офицерам за рассылку посольствам писем с ртутью

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Суд в Москве приговорил бывших сотрудников полиции Краснодарского края к 14 и 17 годам колонии строгого режима за рассылку писем с ртутью по иностранным посольствам. Об этом рассказали в пресс-службе Второго западного окружного военного суда во вторник, 25 мая.

— Суд приговорил Котоманова Максима Игоревича к 17 годам, Красильникова Дмитрия Вячеславовича к 14 годам колонии строгого режима, — цитирует представителя суда РИА Новости.

Как было установлено, в феврале 2018 года осужденные разослали по нескольким посольствам в столице письма с веществом, которое содержало хлорид ртути.

По сообщениям СМИ, письма были отправлены в посольства Болгарии, Венгрии, Италии, Канады, Нидерландов, Польши, Саудовской Аравии, США и Франции. Уточнялось, что таким образом офицеры якобы пытались дестабилизировать обстановку и поссорить Россию с иностранными государствами.

Помимо этого, Котоманова и Красильникова признали виновными в участии в террористической организации и подготовке теракта.

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