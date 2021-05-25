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Движение перекрыли на Серебрянической набережной из-за пожара в центре Москвы
Фото: Вечерняя Москва

Движение перекрыли на Серебрянической набережной из-за пожара в центре Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Серебряническая набережная Карта всех событий

На одной из улиц в центре столицы перекрыто движение из-за пожара. Об этом во вторник, 25 мая, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что движение перекрыли на Серебрянической набережной. Машины перенаправляют на внутреннюю сторону Садового кольца.

— На месте работают оперативные службы. Заранее стройте маршрут, если собираетесь в этот район, — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, позже в дептрансе уточнили, что также перекрыт съезд с внутренней стороны Садового кольца на Серебряническую набережную.

Движение перекрыли на Серебрянической набережной из-за пожара в центре МосквыФото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Ранее «Вечерняя Москва» писала о пожаре в нежилом административном здании в центре столицы. Инцидент произошел во вторник, 25 мая, по адресу Серебряническая набережная, дом 19. По словам собеседника «ВМ», из-под кровли здания идет дым. Уточняется, что объект является нежилым и в настоящее время находится на реконструкции. Администрация здания сообщила, что в горящем доме нет людей.

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