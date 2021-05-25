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Почти 750 человек эвакуировали из гостиницы «Космос» после сообщения об угрозе взрыва
Фото: hotelcosmos.ru

Почти 750 человек эвакуировали из гостиницы «Космос» после сообщения об угрозе взрыва

Марина Найденкова

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, проспект Мира, 150 Карта всех событий

На северо-востоке столицы из гостиницы «Космос» эвакуировали людей из-за анонимной угрозы взрыва. Об этом во вторник, 25 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», человек, чья личность еще не раскрыта, заявил о минировании гостиницы «Космос», расположенной по адресу проспект Мира, дом 150. После этого из здания эвакуировали почти 750 человек. На данный момент на месте инцидента работают экстренные службы.

— Правоохранители проверяют объект, — уточнил источник «ВМ».

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