Площадь пожара в нежилом здании в Москве увеличилась до 800 квадратных метров

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, Серебряническая набережная, 19 Карта всех событий

Площадь пожара в нежилом здании в центре Москвы увеличилась до почти 800 квадратных метров. Об этом говорится на сайте МЧС по столице.

Инцидент произошел во вторник, 25 мая, по адресу Серебряническая набережная, дом 19. Ранее сообщалось, что из-под кровли здания идет дым, но объект является нежилым.

В МЧС подтвердили информацию о возгорании. В ведомстве добавили, что двухэтажное здание находилось на демонтаже. Информации о пострадавших не поступало, уточнили в МЧС.

На место прибыли пожарные бригады, которые в настоящее время занимаются тушением возгорания на площади 800 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что движение перекрыли на Серебрянической набережной из-за пожара в центре Москвы.

Читайте также: Обвиняемый в убийстве сестры в Котельниках предстанет перед судом