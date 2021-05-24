Открытое горение на птицефабрике в Щелкове ликвидировано

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Московская область, городской округ Лосино-Петровский, деревня Осеево, Центральная улица, 29 Карта всех событий

Открытое горение на территории птицефабрики, расположенной в Щелкове, ликвидировали. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Подмосковью.

В ведомстве уточнили, что пожарные ликвидировали горение к 16:35. Добавим, что огонь на производстве охватил четыре тысячи квадратных метров.

Ранее «Вечерняя Москва» писала со ссылкой на источник в экстренных службах о пожаре на территории птицефабрики. По словам собеседника «ВМ», огонь охватил два цеха фабрики, расположенной в деревне Осеево, на улице Центральной, дом 29.

Читайте также: Загоревшийся электросамокат чуть не стал причиной пожара в квартире на западе Москвы