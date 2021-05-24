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Открытое горение на птицефабрике в Щелкове ликвидировано
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Открытое горение на птицефабрике в Щелкове ликвидировано

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Московская область, городской округ Лосино-Петровский, деревня Осеево, Центральная улица, 29 Карта всех событий

Открытое горение на территории птицефабрики, расположенной в Щелкове, ликвидировали. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Подмосковью.

В ведомстве уточнили, что пожарные ликвидировали горение к 16:35. Добавим, что огонь на производстве охватил четыре тысячи квадратных метров.

Ранее «Вечерняя Москва» писала со ссылкой на источник в экстренных службах о пожаре на территории птицефабрики. По словам собеседника «ВМ», огонь охватил два цеха фабрики, расположенной в деревне Осеево, на улице Центральной, дом 29.

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Подмосковьепроизводствопожар ликвидировали
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